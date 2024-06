Juventus, pronta la prima offerta per Greenwood | I dettagli

Inizia a scaldarsi il mercato della Juventus, che dopo delle settimane di riflessione, anche in attesa della firma del nuovo allenatore, è pronta a piazzare i primi colpi in vista della prossima stagione, in cui l’obiettivo sarà quello di ripartire da zero con Thiago Motta per dare vita a un nuovo ciclo vincente.

Juventus, pronti 47 milioni per Greenwood

Per Douglas Luiz è quasi fatta, restano solo pochi dettagli da limare e poi l’operazione da 20 milioni più i cartellini di McKennie e Iling Jr. potrà considerarsi conclusa definitivamente; per il secondo affare che cronologicamente la Juve vuole battere è quello di Mason Greenwood, per cui c’è un forte ottimismo da parte della società bianconera.

Per il calciatore inglese di proprietà del Manchester United che quest’anno ha disputato una gran stagione in Spagna con il Getafe c’è una forte concorrenza estera, ma, al momento, la destinazione preferita del calciatore è Torino. Nelle ultime ore la Juve si è mossa concretamente per l’esterno, mettendo sul piatto ben 47 milioni di euro, offerta che i Reds proveranno ad alzare.