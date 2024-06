Juventus, Mckennie piace all’Aston Villa | Servono 25 milioni

Mckennie ha parecchio mercato all'estero e la sua permanenza alla Juventus è in bilico. Piace all'Aston Villa, ma per la Juve servono 25 milioni.

Il futuro di Weston McKennie è sempre più lontano dalla Juventus: come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista americano è da tempo nel mirino dell’Aston Villa. Per la società bianconera il calciatore ha un valore che si avvicina ai 25 milioni di euro: al momento resta molta distanza, con tale somma ritenuta troppo alta dal club inglese che però potrebbe provare ad avvicinarsi alla richieste della Juve.

Mckennie, futuro in bilico: deciderà Thiago Motta

Considerato un esubero a inizio stagione, la stagione di McKennie è stata più che positiva con reti, assist e un apporto che è stato fondamentale per il modulo e il modo di pensare di Massimiliano Allegri. Ora il futuro resta in bilico e molto potrebbe dipendere anche dal nuovo allenatore e qualcosa in più si saprà proprio all’arrivo di Thiago Motta a Torino, ma per adesso è più facile una sua partenza rispetto a una permanenza a Torino.