Calciomercato Juventus, Colpani resta un obbiettivo per l’estate, ma c’è tanta concorrenza

Colpani centrocampista del Monza è seguito da molte squadre in Italia tra cui la Juventus, che ha messo gli occhi sul talento dei brianzoli da tempo. Secondo “Calciomercato.it” oltre ai bianconeri ci sono Lazio e Inter interessate al giocatore.

Calciomercato Juventus, per Colpani il Monza chiede 20 milioni

Il Monza ha fissato il prezzo per Colpani, ed è di 20 milioni di euro. Una cifra congrua con le qualità e le potenzialità del calciatore, che è stato accostato alla Lazio come possibile sostituto di Luis Alberto per il prossimo mercato. La Juventus che dovrà ancora capire con quale allenatore si presenterà nella prossima stagione, ed anche il modulo più congeniale per la squadra, intanto pensa a un giovane italiano di grande talento come Colpani.