Colpani allontana Milan, Inter e Juventus: “Fa piacere il loro interesse. Con Palladino rapporto bellissimo”

Intervenuto nel corso di un evento a Milano, Andrea Colpani è tornato a parlare del Monza di Palladino e non solo, visto l'”Cosa pensiamo guardando la classifica? Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Siamo rimasti equilibrati dopo la sconfitta di Empoli, dove abbiamo subito una bella batosta, poi siamo andati a vincere col Sassuolo… Dobbiamo pensare alla salvezza, poi quello che verrà verrà…”

Colpani: “Palladino mi sprona sempre. Contento di quello che sto facendo”

Queste le parole del calciatore riprese da TMW:

Che stagione è a livello personale? “Sono molto contento per quello che sto facendo ma si può fare sempre meglio. Cercherò di aumentare gol e assist per portare il Monza più in alto possibile. L’Europeo con l’Italia? Un sogno, un obiettivo, ci spero”.

Come ti trovi con i nuovi arrivi del Monza? “E’ stato un mercato importante, sono arrivati dei ragazzi veramente bravi che hanno dato qualcosa in più al gruppo. Ci daranno una grossa mano sicuramente”.

Il rapporto con mister Palladino. “Mi sprona sempre, ogni giorno, perché da me si aspetta sempre tanto. Cercherò di lavorare sempre al meglio e lo ringrazio perché mi ha trovato un ruolo che mi sta facendo rendere. Il nostro rapporto è bellissimo”.

Ci sono tante voci di mercato. “Non ci penso assolutamente, ora penso solo a giocare e rendere al meglio per il Monza”.

Cosa ti colpisce in particolare di Valentin Carboni? “E’ un grandissimo giocatore, ha qualità fisiche e tecniche, salta l’uomo tira in porta e si inserisce. Praticamente è un giocatore completo, è giovane quindi gli manca un po’ di esperienza ma se lavora così arriverà a grandi livelli”.

Ti lusingano gli interessi delle big come Inter, Milan e Juve? “Ho già risposto prima, io penso a lavorare per il Monza, poi quello che sarà sarà. Fa piacere essere accostati a queste squadre ma bisogna anche essere bravi a tenere i piedi per terra e non montarsi troppo la testa”.