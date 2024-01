Al Monza basta il ritorno al gol di Colpani: all’U-Power finisce 1-0

All’U-Power Stadium va in scena il match tra Monza e Sassuolo. Alla mezz’ora dopo essersi visto annullare il gol Dany Mota inventa avanzando in percussione, scarico a Colpani che con il mancino colpisce nell’angolino basso battendo Consigli e portando avanti i suoi. Finisce con la vittoria del Monza che dopo due sconfitte ritrova una vittoria importante in ottica classifica.

Monza-Sassuolo, risultato e tabellino

Risultato: 1-0

Marcatori: 31′ Colpani

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola (87′ Izzo); Ciurria, Akpa Akpro (45′ Bondo), Pessina (88′ Bettella), Birindelli; Colpani (77′ Zerbin), V. Carboni (57′ Djuric); Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Gori, Colombo, Djuric, Maldini, Bettella, Kyriakopoulos, Lamanna, Donati, Pereira, Izzo, Carboni, Zerbin, Sorrentino, Bondo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig (91′ Ceide); Boloca (78′ Lipani), Matheus Henrique; Castillejo (45′ Mulattieri), Thorstvedt (72′ Volpato), Laurienté (45′ Viti); Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

A disposizione: Erlic, Missori, Viti, Pegolo, Volpato, Mulattieri, Cragno, Lipani, Ceide, Racic.

Ammoniti: Akpa Akpro, Henrique, Padersen, Ruan

Recupero: 2’pt, 6’st.