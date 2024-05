Verso Bayer Leverkusen-Roma, Dybala in campo per la rifinitura | Le ultime

Dybala in campo con i compagni per la rifinitura in vista dell'impegno contro il Bayer Leverkusen

Paulo Dybala è regolarmente in gruppo per la rifinitura della sfida di domani di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. Questo ciò che sottolinea “Sky Sport” all’indomani di una gara in cui De Rossi avrà tutti a disposizione.

Verso Bayer Leverkusen-Roma, Dybala recuperato

Dybala è da considerarsi recuperato per l’impegno europeo di domani, l’argentino aveva accusato un’affaticamento muscolare successivo alla gara di domenica contro la Juventus il quale lo aveva costretto ad uscire all’intervallo. De Rossi potrà così contare della fantasia del suo numero 21 per cercare di ribaltare il 2-0 dell’andata. L’allenatore della Roma parlerà oggi in conferenza stampa alle 18:30 alla Bay Arena una volta che la squadra sarà arrivata in Germania.