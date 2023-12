Paulo Dybala corre verso la Juventus, il talento argentino della Roma pronto a sfidare la sua ex squadra. L’attaccante, come da conferme ufficiali, è completamente guarito e a dirlo sono le due risonanze magnetiche a cui l’argentino è stato sottoposto per controllare lo stato della lesione muscolare.

Dybala sfida la Juventus

Contro la Juventus Dybala ci sarà, un’ottima notizia per Mourinho e per la Roma. Si va verso la coppia offensiva titolare composta da Dybala e Lukaku, sarà grande sfida.