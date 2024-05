Roma, la procura assolve i Friedkin. Pallotta resta indagato

Durante la giornata di ieri, la Procura di Roma ha concluso le indagini sul club, assolvendo Dan e Ryan Friedkin.

Roma, Pallotta accusato di falso in bilancio

Come spiega il Messaggero, i due erano stati coinvolti nel caso plusvalenze che ha travolto il club giallorosso per le cessioni di Kumbulla, Diaby, Cetin e Cancellieri. In realtà, queste operazioni furono portate a termine dalla vecchia dirigenza della Roma. Da quanto si legge sui giornali, James Pallotta e altri ex soci del club sono stati presi di mira dalla Procura per una serie di plusvalenze fittizie tra il 2017 e il 2021. Tra i reati di cui sono accusati figurano il falso in bilancio e aggiotaggio informativo e riguardano alcuni calciatori come Defrel, Marchizza, Frattesi, Zaniolo, Santon, Nainggolan, Cristante Tumminello, Spinazzola, Luca Pellegrini, Manolas e Diawara. Inoltre, il quotidiano scrive che queste 12 operazioni con valore maggiorato, hanno generato ricavi per 179 milioni di euro per la classe del club della capitale.