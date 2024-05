Lunch match per la Lazio, domenica 12 maggio. Tudor non avrà a disposizone Gila. Le condizioni del difensore

La prossima sfida di campionato per la Lazio è quella contro l’Empoli, lunch match di domenica 12 maggio. In vista della trentaseiesima di campionato, ieri, i biancocelesti, sono tornati sul campo per allenarsi. Assente tra i giocatori Gila.

Lazio, in infermeria presente soltanto Gila

Dopo il 2-2 contro il Monza, risultato deludente per la formazione laziale, Tudor ha dato due giorni di riposo alla sua squadra, che ieri è tornata ad allenarsi. In campo a Formello i biancocelesti hanno svolto la classica seduta di allenamento per cominciare a preparare al meglio il la partita contro l’Empoli. Al momento, per il tecnico, ha a che fare con un solo infortunato, il difensore centrale Mario Gila.

Il giocatore spagnolo, che ha subito una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra, è in fase di guarigione e dovrebbe rientrare a fine maggio. Il centrale spagnolo ha iniziato ad allenarsi in maniera differenziata, Tudor spera di riaverlo in campo per il big match contro l’Inter previsto per il 19 maggio a San Siro.

Non hanno preso parte alla seduta invece Sepe e Casale per una gestione che si lega a dei fastidi pregressi. Verranno monitorati entrambi in settimana. Allarme rientrato per il malconcio Felipe Anderson, così come per Zaccagni e Luis Alberto, che saranno a disposizione di Tudor per l’Empoli.