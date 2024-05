Roma, le condizioni di Dybala in vista dell’Europa League

Oggi saranno ore decisive per Paulo Dybala. Secondo La Repubblica, l’argentino ha svolto ieri nel giorno di riposo un intervento di fisioterapia per eliminare lo stiramento agli adduttori riportato dopo l’infortunio contro la Juventus, ma oggi sarà una giornata cruciale per prendere una decisione definitiva in vista della partita della Roma contro il Leverkusen.

Roma, Baldanzi al posto di Dybala

Se Dybala dovesse avvertire dolore al termine della partita di questa mattina, resterà a Trigoria in vista dell’importante sfida di Champions League di domenica contro l’Atalanta, in caso contrario si recherà con la squadra a Leverkusen questo pomeriggio. Se non dovesse andare in Germania, la scelta di De Rossi dovrebbe ricadere su Tommaso Baldanzi, che contro la Juventus ha dimostrato di meritare di partire titolare anche nelle grandi partite.