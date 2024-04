Juventus, il Newcastle pronto all’offerta per Chiesa

E’ notizia non di oggi l’interessamento del Newcastle per Federico Chiesa. Il club inglese studia i movimenti in casa bianconera, dove il rinnovo per il numero 7 tarda ad arrivare. E allora il Newcastle è pronto a presentare una prima offerta ufficiosa, per l’estate, alla Vecchia Signora. Il campionato inglese fa gola allo stesso Chiesa, che però deciderà il suo futuro solamente alla fine di questa stagione.

Rinnovo o cessione in estate, la Juventus vuole tutelarsi su Chiesa

Sono due le strade che può percorrere Federico Chiesa: il rinnovo, anche di una sola stagione, con la Juventus, oppure l’addio definitivo la prossima estate. Questo è quello che spiega il Corriere dello Sport.