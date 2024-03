FA Cup: Manchester City-Newcastle, le ultimissime sulle formazioni

Quarti di finale di FA Cup all’Ethiad Stadium, tra Manchester City e Newcastle. Citizen in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Ruben Dias e Aké al centro, supportati da Walker e Gvardiol sulle fasce. In mediana Rodri e Kovacic, alle spalle di Bobb, Alvarez e Doku sulla trequarti. In avanti Erling Haaland.

Manchester City-Newcastle, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bobb, Julian Alvarez, Doku; Haaland. All. Guardiola

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Almiron. All. Howe.