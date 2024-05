Mbemba risponde a Scamacca. Al Velodrome termina 1-1 col brivido per i nerazzurri

L’Atalanta la sblocca dopo soli 11 minuti grazie alla palla al bacio di Koopmeiners col sinistro che serve Scamacca e tutto solo non può sbagliare l’ex Sassuolo. Il Marsiglia schiaccia il piede sull’acceleratore e al 20′, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trova il pareggio con Mbemba che finalizza perfettamente dal limite dell’area.

Risultato positivo per i nerazzurri in vista del ritorno

Ripartono meglio i francesi nel secondo tempo che si vedono anche annullare un gol a Sarr per posizione irregolare a inizio azione di Henrique. Al 73′ Ounahi con il destro colpisce l’incrocio dei pali e fa tremare la Dea. Non succede più nulla nel finale con le due squadre che si danno appuntamento al ritorno per l’accesso in finale.

Tabellino del match

Reti: 11′ Scamacca, 20′ Mbemba

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo (72′ Ounahi); Clauss (65′ Merlin), Harit (72′ Ndiaye), Kondogbia, Veretout, Henrique; Sarr (65′ Moumbagna), Aubameyang. All. Grasset

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (17′ Pasalic); Zappacosta (84′ Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (84′ Miranchuk), Scamacca (59′ Lookman). All. Gasperini

Arbitro: Daniel Siebert

Ammoniti: 69′ Balerdi