Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 34esima giornata di Serie A Tim si conclude con il match Lazio-Udinese. La sfida in scena all’Olimpico prevede fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi, 27 aprile 2026. Arbitro del match Bonacina di Bergamo.

Lazio-Udinese, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Tavares, Marusic, Hysaj, Patric, Belahyane, Przyborek, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Noslin, Maldini.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo; Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Kristensen, Arizala, Miller, Camara, Zarraga, Gueye, Bayo.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

Lazio-Udinese: diretta tv e streaming

Lazio-Udinese, posticipo della 34ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.