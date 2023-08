Calciomercato Serie B: Pisa tris di arrivi. Sampdoria tenta il colpo Pereyra. Il Venezia su Lella

E’ calciomercato anche a Ferragosto

Il calciomercato di Serie B non si ferma neanche a Ferragosto, ed è il Pisa sicuramente che è attivissimo. Sono in arrivo Olimpiu Morutan dal Galatasaray, per lui un ritorno, operazione di prestito con obbligo fissato a 5 milioni, Mattia Valoti dal Monza ed il centrocampista del Viking Markus Solbakken, un tris di arrivi che fa sognare la tifoseria. Ma non finisce qui, nel mirino del club nerazzurro è finito il centravanti Monteiro attualmente allo Young Boys, ma per lui si dovrà attendere la partenza di Gliozzi destinato a Bari o Feralpisalò.

La Sampdoria tenta il colpo Pereyra, centrocampista svincolato dall’Udinese, il club blucerchiato ha messo sul piatto un triennale per l’ex Juventus con Pirlo al lavoro in queste ore per convincerlo ad accettare.

Infine il Venezia è interessato al difensore Nunzio Lella del Cagliari.