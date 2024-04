La Juventus per la prossima stagione ha necessità di rinforzare anche la difesa. Giuntoli è già a lavoro anche per le nuove scelte per la retroguardia bianconera e, tra le priorità di questa estate c’è Riccardo Calafiori.

Juventus, Calafiori una priorità

Riccardo Calafiori, rivelazione del Bologna di questo campionato, è diventato uno degli obiettivi principali del mercato della Juve. L’ex romanista, trasformatosi da terzino sinistro in centrale con Thiago Motta alla guida del Bologna, è un osservato speciale. La Vecchia Signora, inserendolo in cima alla lista, potrebbe addirittura sacrificare Dean Huijsen pur di avere il ventuenne in rosa. Il sacrificio di Huijsen sarebbe compensato dall’acquisto di un altro Under 23 come Calafiori, oltretutto italiano e vicino alla Nazionale.

La Juventus ha anche alternative, infatti in serie B viene seguito Giovanni Leoni, 17enne difensore lanciato da Andrea Pirlo nella Sampdoria. I blucerchiati, hanno una lunga lista di interessati per Leoni, tra queste squadre c’è anche la Juventus.

Calafiori non rifiuterebbe la Juve, ma serve un accordo col Bologna, che vorrebbe tenere l’asticella sui 25-30 milioni. Le possibili contropartite potrebbero aiutare. I bianconeri potrebbero proporre una contropartita tecnica per alleggerire il costo dell’operazione: da Miretti a Nicolussi Caviglia, di potenziali carte a disposizione ce ne sono molte.