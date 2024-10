Juventus, Motta sorride: Weah recuperabile per la sfida contro la Lazio

Secondo “Sky Sport”, Timothy Weah è pronto per tornare in campo con la Juventus e ad essere a disposizione di Thiago Motta. L’esterno offensivo della Vecchia Signora, figlio d’arte, potrebbe essere un’arma in più per Madama, soprattutto dopo la sosta per le Nazionali.

Juventus, Motta ritrova Weah

Secondo i colleghi del quotidiano “Rupert Murdoch”, la maglia numero 22 della Juventus è pronta per la sfida contro la Lazio. L’ex giocatore del Lille sarà impegnato in vista dell’ottava giornata di Serie A. Il problema alla caviglia dovrebbe essere risolto una volta per tutte e, in questo senso, sarà decisiva questa svolta, che gioverà al recupero dell’americano classe 2000.