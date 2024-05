Serie A, Sassuolo e Verona ribaltati: la corsa salvezza diventa infuocata

Serie A, il Genoa piega il Sassuolo. Si risveglia il sogno europeo del Torino

Brutte sconfitte per Sassuolo e Verona. I neroverdi non riescono a confermarsi dopo la vittoria contro l’Inter del Mapei Stadium della scorsa settimana. Parte bene la formazione di Ballardini, in vantaggio dopo 31 minuti, grazie alla rete di Pinamonti dal dischetto. La ripresa, però, è nelle mani del Genoa, che la ribalta grazie alla rete di Badelj, prima, e l’autogol di Kumbulla, poi. Perde in casa il Verona, con il Torino che rivede accendersi, complice anche la sconfitta del Napoli, le speranze del sogno Conference. La rete che sblocca il risultato per i gialloblù è targata Świderski, e arriva al 67′. I granata riprendono a gara e vincono grazie ai gol di Savva e Pellegri.