Inter, passi avanti per il rinnovo di Dumfries

L’Inter dopo aver vinto lo scudetto con 5 giornate d’anticipo pensa già a come migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Infatti, i dirigenti nerazzurri hanno ripreso i colloqui per il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries.

Inter, Dumfries vuole restare in nerazzurro

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la volontà del giocatore è infatti quella di restare e lui stesso ha fatto un passo indietro sul piano economico. L’allenatore Inzaghi apprezza la sua forza fisica. Inoltre, il tecnico ha sempre utilizzato Buchanan, probabile sostituto, solo a sinistra.