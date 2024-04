Novità importanti a Viale della Liberazione. C'è un nome nuovo per la fascia destra dell'Inter in caso di partenza di Denzel Dumfries che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo

L’addio a Denzel Dumfries potrebbe essere concreto. Per quanto l’Inter abbia espresso volontà di tenerlo in rosa, il suo entourage continua a chiedere una cifra alta per il rinnovo. Le due parti potrebbero non trovare accordo e, a fine stagione, ci si direbbe addio. Ma a Viale della Liberazione si guardano intorno da un po’ e hanno già puntato l’obiettivo sul possibile sostituto.

Inter, Aaron Wan-Bissaka il possibile sostituto di Dumfries

In caso di addio a Dumfries l’inter avrebbe messo nel mirino l’esterno inglese del Manchester United Aaron Wan-Bissaka. Il classe 1998 è reduce da un’altra stagione deludente e, con l’ennesima rivoluzione estiva prevista a Manchester, per un campionato da dimenticare, potrebbe salutare l’Old Trafford dopo 5 anni. Il giocatore, arrivato a Manchester nel 2019, fu portato via dal Crystal Palace per 50 milioni di euro. Un super acquisto ai tempi, ma oggi ne vale circa 15.

Wan-Bissaka non è una novità sui taccuini nerazzurri, è un profilo che la dirigenza milanese aveva già sondato in passato. Adesso, che il prezzo del giocatore è abbordabile, Ausilio e lo staff prendono l’idea sul serio. I dirigenti nerazzurri adesso potranno ideare una nuova strategia per portarlo ad Appiano. L’Inter, intanto, non si fa mancare nulla, oltre al giocatore dello United, nel mirino avrebbe inserito anche Michael Kayode, 19enne in forza alla Fiorentina. La sua valutazione è di circa 30 milioni e pare che anche l’Aston Villa ci stia pensando.