Inter, Sensi-Leicester: ecco il motivo dell’affare saltato

Niente Inghilterra per Stefano Sensi che dopo il mancato trasferimento al Leicester, resterà all’Inter fino a fine stagione quando scadrà il contratto.

Inter, il motivo del mancato trasferimento di Sensi

I due club, che lavoravano da oltre una settimana, hanno discusso di un trasferimento completo, con le Foxes che hanno promesso di pagare 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. Tutto bloccato dai paletti del fair-play finanziario entro i quali le Foxes non sono riusciti a rientrare come spiega la Gazzetta dello Sport.