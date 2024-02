Inter, fatta per Sensi al Leicester | I dettagli

L’Inter questa mattina ha concluso la cessione di Stefano Sensi al Leicester. Il centrocampista non era presente alla Pinetina per svolgere la seduta di allenamento con i nerazzurri, questo dunque ha fatto percepire che mancava pochissimo al passo finale per arrivare alla cessione ed è arrivata.

Inter, i dettagli della cessione di Sensi

Secondo quanto riporta il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giocatore volerà nelle prossime ore in Inghilterra per effettuare le visite mediche. L’Inter ha ceduto Sensi a titolo definitivo e l’affare dovrebbe portare nelle casse nerazzurre circa 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier del club inglese.