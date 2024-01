Calciomercato, il tempo stringe. La trattativa tra Sensi e il club Inglese non si è ancora sbloccata. L’Inter è in attesa dei documenti firmati per procedere a chiudere l’operazione.

Inter, trattativa in stallo per Sensi al Leicester

L’operazione si farebbe sul prestito oneroso di 500.000 euro con opzione di 2 milioni di bonus in caso di promozione delle Foxes. Oggi il centrocampista si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile e aspetta la chiusra del trasferimento.