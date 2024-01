Inter, Sensi-Leicester affare in chiusura | I dettagli

La trattativa per portare Stefano Sensi in Inghilterra è ormai alle battute finali. Con il rientrante Cesare Casadei al Chelsea, si libera il posto per il centrocampista dell’Inter che andrà alle Foxes per circa 2 milioni di euro.

Sensi al Leicester, l’Inter non aspetterà la gara di Firenze

Ore calde in casa Inter, l’affare Sensi si chiuderà a breve. Lo conferma Fabrizio Romano: “Stefano Sensi e il Leicester, affare ormai alle battute finali. Maresca lo vuole e il club ora è pronto a chiudere l’accordo con l’Inter a titolo definitivo. Ci siamo quasi.”