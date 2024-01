Verso Fiorentina-Inter, emergenza centrocampo per Inzaghi | Cessione di Sensi posticipata?

I nerazzurri perdono due titolari per squalifica. Il centrocampista resterà ancora in maglia nerazzurra?

Dopo la gioia per la Supercoppa conquistata, è il momento di pensare all’impegnativa trasferta fiorentina per l’Inter. Proprio nella finale di Riyad l’ammonizione di Nicolò Barella fa sì che il centrocampista sardo si aggiunga ad Hakan Calhanoglu nella lista degli squalificati nerazzurri per il prossimo turno di campionato.

Chi gioca contro la Fiorentina?

L’assenza dei due titolarissimi a centrocampo obbliga Inzaghi a cambiare: pronti Asllani e Frattesi a partire dal primo minuto nell’insidiosa trasferta contro la squadra di Italiano, insieme all’inamovibile Mkhitaryan. Oltre ai tre probabili titolari, l’unico ricambio in panchina per il il centrocampo sarebbe l’olandese Klaassen. Oltre a Sensi che però è in partenza per Leicester. Secondo la Gazzetta l’Inter potrebbe decidere di rimandare la sua cessione di qualche giorno e portarlo in panchina a Firenze.