L’Inter supera per 2-0 il Lecce di D’Aversa a San Siro. Primo tempo con un grandissimo protagonista: Yann Aurel Bisseck. Il difensore nerazzurro – già vicino al gol due minuti prima su calcio d’angolo – apre la gara al minuto 43′ con un colpo di testa indietro, arrivato da una punizione che desta numerose polemiche, a seguito di un fallo di mano di González. Il primo tempo si chiude 1-0 per i padroni di casa.

Secondo tempo ancora a tinte nerazzurre. Al 78′ è Barella a trovare la rete del raddoppio su un ottimo assist fornito da Arnautovic. Il Lecce conclude la gara in dieci per l’espulsione, arrivata nei minuti finali, dell’esterno zambiano, Banda. L’Inter sale a 44 punti e resta saldamente in testa alla classifica; salentini, dodicesimi, restano a 20.

Inter-Lecce (2-0): il tabellino

Reti: 43′ Bisseck, 78 Barella

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (89′ Frattesi), Çalhanoğlu (76′ Asllani), Mkhitaryan (89′ Klaassen), Carlos Augusto (84′ Pavard); Arnautovic, Thuram (84′ Sánchez). A disposizione: Motta, Di Gennaro, Audero, de Vrij, Pavard, Stabile, Sensi, Klaassen, Frattesi, Asllani, Agoume, Sarr, Sánchez. All. Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (86′ Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (86′ Sansone), Ramadani, González (46′ Kaba); Strefezza (64′ Rafia), Piccoli (73′ Krstovic), Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Touba, Rafia, Berisha, Listkowski, Faticanti, Blin, Kaba, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa.

Espulsi: Banda