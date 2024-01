Inter, Mkhitaryan: “Qui per fare felici i tifosi. Vogliamo vincere“

Insieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro la Lazio, si è presentato anche Henrikh Mkhitaryan.

Le dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan sulla supercoppa

Dispiace però ritrovarsi in campionato con una partita da recuperare? Può essere un problema?

“Non è la prima volta, ma la cosa più importante è vincere domani e andare in finale. Vogliamo continuare in questo mood positivo per essere preparati ai prossimi impegni. Non pensiamo al fatto di non giocare in campionato”.

Un’impressione su Buchanan?

“Lui è un ragazzo davvero bravo, un po’ timido. Deve imparare una nuova cultura, un nuovo modo di giocare, una nuova lingua e noi dobbiamo aiutarlo a capire cosa deve fare. Ha molta qualità, si vede negli allenamenti. Ha ottimi colpi e penso ci darà una mano”.

L’anno scorso una grande finale, ma poi arrivò la sconfitta con l’Empoli in campionato: avete pensato a un possibile calo di tensione?

“Per prima cosa pensiamo a vincere il trofeo, poi penseremo alle prossime partite di campionato. Prima la Supercoppa, poi il campionato”.

Una riflessione sulla crescita del calcio arabo con la Saudi Pro League.

“Quello che la Federcalcio dell’Arabia Saudita sta facendo per il calcio è bellissimo, non è un segreto. Stanno richiamando tantissimi grandi giocatori nel campionato domestico e questo aiuta alla crescita di tutto il movimento, anche a livello di infrastrutture e settore giovanili. C’è un grande impegno”.

Con la Lazio avete sempre avuto difficoltà. Quale sarà l’aspetto principale per il match di domani?

“La Lazio è una grande squadra. Li abbiamo incontrati un mese fa, dobbiamo fare del nostro meglio. Loro sono molto forti, è una semifinale e tutti vogliono passare per andare in finale”.