Ange-Yoan Bonny, attaccante francese del Parma, piace all’Inter. Non è una notizia dell’ultim’ora, gli osservatori nerazzurri hanno seguito per tutta la stagione il centravanti.

Inter, Bonny del Parma nel mirino dei nerazzurri

Mentre fino a qualche settimana fa era solo un osservato speciale, dopo gli ultimi eventi, i nerazzurri hanno pensato ad agire sul mercato per mettere in atto un attacco rivoluzionato. Correa va a scadenza, anche Arnautovic lo seguirà, su Taremi sono in corso valutazioni ma eventuali offerte verranno prese in seria considerazione. Gli unici punti fermi, insomma, sono Lautaro e Thuram. Arriverà una punta di peso, un terzo attaccante realmente in grado di alternarsi all’argentino e al francese, in termini di gol ma non solo.

I profili monitorati sono tanti, tra questi è spuntato anche Bonny. Il francese, classe 2003, in stagione ha realizzato 6 gol e conta 3 assist per i compagni ducali, ha fisico imponente e buone qualità tecniche. Il giovanissimo è considerato un diamante grezzo, che va ancora affinato, su cui bisogna investire non solo denaro, anche tempo e lavor. Bonny è un calciatore su cui investire per un lavoro di prospettiva futuro.