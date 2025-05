Inter, obiettivo Nico Paz: ma ci sono altri 3 nomi per l’attacco dei nerazzurri

In vista dell’estate, l’Inter non prevede grandi cambiamenti nella rosa, ma il club ha bisogno di alcuni rinforzi mirati, ma gli acquisti verranno fatti seguendo le direttive del fondo Oaktree e sfruttando i milioni incassati dalla Uefa ( al momento oltre 130), potrà attuare un mercato importante e volto a ringiovanire la rosa.

Inter, Nico Paz e altri tre nomi

Al momento uno degli obiettivi principali sembra essere quello di Nico Paz che a Como fa sognare tutti come trequartista e che Inzaghi vorrebbe trasformare in un Luis Alberto 2.0, perfetto sia da mezzala sinistra nel 3-5-2 (per Mkhitaryan) sia da trequartista nel 3-4-1-2 o 3-4- 2-1. Non sarà semplice portarlo via, perché sia Fabregas che il Real Madrid (proprietario del cartellino) hanno idee diverse per il futuro del giocatore argentino.

Se non si dovesse riuscire a strappare Nico Paz dal Real Madrid, la dirigenza di Viale della Liberazione ha pronta già tre nomi. Il primo è quello già noto di Giacomo Raspadori dal Napoli che potrebbe essere coinvolto in un affare con Davide Frattesi qualora il club azzurro presentasse un’offerta all’Inter per il suo numero 16. I due nomi nuovi presenti nella lista obiettivi di Marotta sono invece quelli di Joshua Zirkzee del Man United e di Ange-Yoan Bonny del Parma