Lazio, Zaccagni fa pace con Tudor e punta all’Europeo

Mattia Zaccagni era sembrato tutto tranne che contento dopo la sostituzione al 31′ contro il Monza sabato, era già ammonito e Tudor non voleva rischiare. I due hanno subito chiarito e il giocatore è concentrato sulla partita con l’Empoli, fondamentale per la corsa all’Europa della Lazio, visto che ci sarà lo scontro diretto fra Atalanta e Roma a Bergamo.

Zaccagni vuole chiudere forte per andare all’Europeo

Questa stagione è stata complicata per Zaccagni, complici alcuni infortuni che lo hanno tenuto fuori per 13 partite. In questi ultimi tre incontri di campionato l’ex Verona vuole dare tutto per aiutare la Lazio ad arrivare il più in alto possibile, e per convincere Spalletti a trovare un posto per lui nei convocati a Euro 2024 in Germania. Il numero 20 biancoceleste sa che è una grande occasione, e non vuole perderla.