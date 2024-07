L‘Inter vuole a tutti i costi Giovanni Leoni, il giovanissimo difensore che la Samp ha prelevato dal Padova per 1,5 milkoni. A viale della Liberazione si sentono in vantaggio per portare via dalla Liguria il classe 2006, nonostante la folta concorrenza.

Inter, un colpo in prospettiva: Leoni dalla Samp

Il club blucerchiato ci ha visto lungo e dopo averlo preso in prestito, lo ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni e adesso la sua valutazione supera i 5. I doriani vorrebbero trattenerlo ancora a Genova anche in caso di cessione, quindi con la formula del prestito: i nerazzurri hanno già dato disponibilità in tal senso. Per i lombardi si tratterebbe di un colpo di prospettiva, il futuro è roseo per il classe 2006.

Leoni è un difensore centrale alto, molto forte, con la caratteristica di essere anche ambidestro. Il talento classe 2006 può giocare come centro o come esterno destro di una difesa a tre, in campo è anche molto agile e abile con la testa, non solo è anche bravo tatticamente a creare gli spazi. Un gioiellino da crescere e portare in nerazzurro appena ha la giusta esperienza. I nerazzurri hanno già pensato alla straper portarlo via dalla Samp, inserendo anche una contropartita nell’affare. I nomi possibili sono quelli di Filip Stankovic e Fontanarosa.