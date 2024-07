L’Inter e pronta a fare anche mercato in uscita. A Viale della Liberazione sono pronti a fare partire otto giocatori entro il prossimo mese, l’ultimo disponibile per fare mercato, al fine di fare cassa per prelevare Albert Gudmundsson dal Genoa.

Inter, via altri otto giocatori: cassa per Gudmundsson

Per liberare spazio e mettere da parte un gruzzoletto che potrebbe tornare utile per l’assalto al giocatore del Grifone, a Milano sono pronti a salutare diversi giocatori. Tocca quindi alla dirigenza nerazzurra capire chi lasciar partire, e chi no. Il punto della situazione, che oltre Audero, Cuadrado, Klaassen, Sensi e Sanchez, i dirigenti nerazzurri hanno trovato una nuova sistemazione ai vari Vanheusden, Zanotti, Franco Carboni, Iliev, Oristanio e ai fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. E ora sono al lavoro per fare altrettanto con altri sette calciatori rientrati dai prestiti: Agoumé, Valentin Carboni, Correa, Radu, Salcedo, Satriano e Filip Stankovic.

Il prossimo vicino a lasciare la squadra dei nerazzurri e Agoumé pronto a tornare al Siviglia, dove ha già giocato in prestito nella seconda metà della passata stagione. Per il centrocampista francese classe 2002 l’Inter chiedeva 8 milioni di euro, ma si dovrà accontentare di una cifra tra i 2 e i 3 milioni, ottenendo però una percentuale sulla futura rivendita”. L’Inter ha bisogno di fare cassa e spazio, soprattutto cassa in vista dell’assalto finale al sogno di tutti: Albert Gudmundsson, il quale andrebbe a completare la rosa. Il club ligure ha già fissato da tempo la cifra e non ha intenzione di fare sconti. Per l’attaccante sono necessari 35 milioni di euro.