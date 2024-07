Inter, trattativa in corso per Zeze: il francese vuole solo i nerazzurri

L’Inter è molto interessata al giovanissimo classe 2005 Nathan Zeze, difensore del Nantes sul quale si sta cercando di instaurare una trattativa. Dalla Francia rivelano come nei giorni scorsi i nerazzurri avrebbero formulato un’offerta rifiutata dal club transalpino.

Inter, Zeze rifiuta la Premier League

Il giornalista Santi Aouna ha confermato come il giocatore vorrebbe l’Inter e gradirebbe la destinazione, preferendola rispetto alla Premier League. Zeze se dovesse lasciare il Nantes non andrebbe allo scontro con il club, ma a prescindere preferirebbe l’Inter. E’ chiaro che i due club dovranno ancora trovare l’accordo per far sbarcare il difensore a Milano.