Inter-Verona, Inzaghi rivoluziona l’11 iniziale. Turnover pensando al Barca

L’Inter cambia squadra, super turnover nella sfida col Verona, in testa il ritorno della semifinale Champions con il Barcellona. Una scelta chiara quella di Simone Inzaghi, una sfida, quella col Verona, in ogni caso da vincere per poter sperare ancora nello scudetto. Molto dipenderà anche dal risultato del match che si giocherà nel pomeriggio tra Lecce e Napoli.

Inter – Verona, le formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Zalewski; Arnautovic, Correa. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.