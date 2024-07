Inter, prima offerta ufficiale per Nathan Zeze | La risposta del Nantes

Nonostante i numerosi nomi valutati dall’Inter, da Hermoso a Rodriguez, passando per Buongiorno e Cabal, che sembrava a un passo dal vestire la maglia neroazzurra la prossima stagione, Marotta e Ausilio non sono ancora riusciti a trovare il braccetto di sinistra richiesto da Inzaghi per completare la rosa, ma adesso il nuovo presidente della Beneamata starebbe facendo sul serio per un nuovo centrale.

Inter, NO del Nantes ai 12 milioni per Zeze

Come dimostrato dagli ultimi acquisti fatti dai neroazzurri, come Topalovic e Alex Perez, l’obiettivo della dirigenza interista è quello di ringiovanire ulteriormente la rosa, politica iniziata già lo scorso anno con gli arrivi di Frattesi, Buchanan e Bisseck, ed è proprio un colpo simile a quest’ultimo quello che starebbero studiando in Viale della Liberazione.

Come riportato da Ouest France infatti, in casa del Nantes sarebbe arrivata un’importante offerta da 12 milioni per Nathan Zeze, difensore centrale classe 2005 di piede sinistro che ha debuttato quest’anno in Ligue 1. La proposta è stata ritenuta però troppo bassa dai francesi, che vogliono una cifra più alta per lasciar partire il proprio talento, legato al club gialloverde per altri 4 anni.