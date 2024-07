Inter, Oaktree scarta le soluzioni Rodriguez ed Hermoso | All-in su Kiwior

Aspettando le prossime amichevoli, l’Inter è pronta ancora una volta a comprare dopo gli affari Zielinski, Taremi e Martinez. La squadra di Inzaghi ha bisogno di un ultimo difensore per completare il reparto, cosa che potrebbe essere fatta nelle prossime settimane: “I nerazzurri non hanno alcuna fretta, si tratta di un innesto funzionale che deve essere effettuato con razionalità e a costi sostenibili. In precedenza, erano stati vagliati Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, piste che al momento sono state abbandonate perché non sono risultate in linea con i criteri dettati da Oaktree in termini di futuribilità degli investimenti. Per questo, l’Inter adesso è rivolta verso calciatori più giovani”.

Inter, Kiwior rifiuta il Bologna

“La prima opzione riguarda Jakub Kiwior. Il polacco classe 2000 è da tempo in uscita dall’Arsenal e adesso, se possibile, lo è ancora di più perché i Gunners stanno per chiudere per Calafiori. Il Bologna, non a caso, aveva chiesto ai londinesi di parlare del difensore che a sua volta ha rifiutato la possibilità di trasferirsi in rossoblù. Probabilmente ambisce a un club ancor più ambizioso, come potrebbe esserlo l’Inter, dal momento che non ha chiuso al possibile ritorno in Italia dopo i due anni allo Spezia”.

“Un’altra soluzione è rappresentata da Robert Renan, nato in Brasile nel 2003, di proprietà dello Zenit e ora in prestito all’Internacional. Era stato già proposto ai nerazzurri l’anno scorso e torna ad essere un’ipotesi per queste sessione di mercato. I costi, a ogni modo, si prospettano piuttosto alti per questa operazione”, scrive così Gazzetta.