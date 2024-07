Inter, dalla Spagna sondaggio del Real Madrid per Bisseck

Secondo il portale spagnolo Ok Diario il Real Madrid avrebbe fatto un sondaggio per Bisseck difensore dell’Inter, che quest’anno non ha trovato tantissimo spazio nella rosa anche se la sua giovane età non è escluso che possa ritagliarsi più spazio nelle prossime stagioni. Lo scorso anno i nerazzurri lo avevano preso per 7 milioni di euro dall’Aarhus.

Lo scorso anno Bisseck scelse l’Inter

Il difensore dell’Inter in una recente intervista ripresa da Tuttomercatoweb.com ha raccontato che lo scorso anno prima del suo trasferimento ai nerazzurri era stato vicino ad approdare in Bundesliga con la famiglia che spingeva sul suo trasferimento all’Eintracht Francoforte. Successivamente fu una scelta di cuore per Bisseck come ha raccontato di approdare all’Inter, anche perchè il club era intenzionato a pagare la cifra che chiedeva il club danese senza negoziare. Ora vedremo quanto è concreto l’interesse del Real vista la difficile trattativa con il difensore Yoro del Lille.