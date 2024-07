Il mercato dell’Inter questa estate sarà diverso rispetto agli anni passati. I primi due affari messi in porto sono arrivati quando a capo c’era ancora la società Suning. Oaktree ha impostato il mercato su un’altra rotta: vuole puntare sui giovani. Ed ecco che l’obiettivo si è fermato su Luka Topalovic e Alex Perez.

Inter, si punta ai giovani per il futuro

Luka Topalovic e Alex Perez. Lo sloveno è un centrocampista che ieri ha giocato mezz’ora nel test contro il Lugano, e ha dimostrato subito quanto si diverte con il pallone ai piedi. Situazione che piace molto a Simone Inzaghi. Perez, da centrale difensivo, è arrivato da poco da Siviglia, dove ha lasciato il Betis. Ieri ha svolto le visite e si è calato nella nuova sfida.

Nella nuova era di Oaktree i giovani sono il futuro per formare una squadra futuribile. In quest’ottica, a questo punto, potrebbe rientrare anche Valentin Carboni, campione del Sud America con l’Argentina. Il fantasista, che ha compiuto da poco 19 anni, è richiesto da diversi club in tuta Europa e ha una valutazione già altissima: 40 milioni di euro. Anche Simone Inzaghi ne ha parlato bene, Carboni potrebbe fare bene con un rientro alla Pinetina. Stesso discorso per Leoni: il 2006 più impiegato d’Italia con all’attivo 766 minuti in Serie B, incorniciati da 12 presenze e un gol. Leoni è un centrale difensivo classico, perfetto in una difesa a tre.