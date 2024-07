Inter, Inzaghi sorride: ecco Alex Perez

Secondo “Tuttomercatoweb.com”, Alex Perez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il contratto del difensore del Real Betis, classe 2006, è stato infatti depositato nella Lega Calcio. Il calciatore è arrivato martedì a Milano per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto con i campioni d’Italia.

Inter, ufficiale l’arrivo di Alex Perez

Il giocatore arriva a Milano in prestito dal Betis. Il diritto di riscatto è fissato per una cifra superiore ai 500.000 euro e bonus legati alle presenze, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita. Attualmente, Alex Perez è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. Inoltre, è nato a Madrid il 10 maggio 2006 ed è noto per la sua forma fisica e capacità difensiva.