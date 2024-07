Inter, domani visite mediche per Alex Perez: il classe 2007 si unirà alla corte di Inzaghi

Inter, dopo Topalovic arriva un altro giovane promettente

Secondo quanto riferisce Fcinternews.it domani sarà il giorno di visite mediche per Alex Perez difensore classe 2007 che arriva dal Betis Siviglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 500 mila euro più eventuali bonus. Il difensore è una promessa del calcio spagnolo, e può essere il colpo in prospettiva per il futuro. L’Inter mette le basi anche la squadra del futuro e le giovani promesse, dopo Topalovic ora è il turno di Alex Perez.