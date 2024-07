Alex Perez sarà presto un giocatore dell’Inter. Manca sempre meno per l’arrivo del difensore del Betis Siviglia pronto a vestirsi presto di nerazzurro.

Alex Perez pronto a firmare con l’Inter

Come riportato da Matteo Moretto, il calciatore classe 2006 nei prossimi giorni arriverà a Milano per mettere nero su bianco e per svolgere le visite mediche con l’accordo che si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 500 mila euro.