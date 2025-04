Calciomercato Roma, Mateo Pellegrino nel mirino dei giallorossi

La Roma inizia a pensare alla prossima stagione. Come riporta Leggo, il club capitolino sarebbe interessato a Mateo Pellegrino.

Calciomercato Roma, il valore di Pellegrino

L’argentino classe 2001 ha un valore di 3,5 milioni e attualmente percepisce 300 mila euro a stagione. Una cifra abbordabile per le casse giallorosse che potrebbero acquistare il calciatore senza troppi sacrifici, ma occhio alla concorrenza. Sull’attaccante ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter.

Per adesso però è ancora presto per parlare di una vera e propria trattativa. Non resta quindi che aspettare l’avvicinarsi del calciomercato per vedere quali saranno le prossime mosse della Roma.