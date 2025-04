Barcellona – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

L’attesa sta per finire: Barcellona e Inter stanno per sfidarsi nell’andata della semifinale di Champions League. Al Montjuïc, Flick dovrà fare a meno di Lewandowski: il tecnico tedesco, inoltre, non potrà contare su Balde e Casadò, entrambi assenti nell’ultimo allenamento. In difesa spazio a Cubarsì e Martinez, mentre in attacco Ferran Torres dovrebbe sostituire il cannoniere polacco. Inzaghi sorride a metà: Thuram potrebbe farcela dal primo minuto (in alternativa pronto Taremi), mentre Pavard non sarà della partita e verrà rilevato da Bisseck. Sulla fascia destra torna Dumfries, mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto. La partita, in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00, verrà trasmessa su Amazon Prime Video e in TV, in chiaro, sul canale Nove.

Barcellona – Inter, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi