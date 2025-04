L’Inter con l’attaccante francese in campo ha una media punti altissima, pari a 2.2, senza scende a 1. La media gol è poi perfettamente in linea con questi dati: 2.3 reti a partita con, 0.3 senza. Anche Lautaro risente dell’assenza del francese, senza il suo compagno in attacco. Simone Inzaghi ha provato a servirsi di Taremi e Correa, ma i due non hanno risposto alle esigenze del tecnico.

Adesso si spera nel recupero di Thuram, ma anche quello di Dumfries, fondamentale per la formazione nerazzurra. Si spera in un rientro veloce dei due giocatori, soprattutto che questo avvenga in tempo per la trasferta di Barcellona. Nella giornata di lunedì Thuram ha lavorato ancora da solo ma ha svolto un secondo allenamento ad alta intensità, provando con successo anche cambi di ritmo e direzione per testare il muscolo affaticato. Se gli odierni progressi saranno confermati nella rifinitura di domani, partirà per Barcellona per essere utilizzato contro i catalani.