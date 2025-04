Il big match tra Inter e Roma non ha portato solo una brutta sconfitta per i nerazzurri, la formazione di Inzaghi perde anche un giocatore importante: Benjamin Pavard. Il francese è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio. Dopo aver accusato una botta durante uno scontro di gioco, ha tentato stoicamente di restare in campo, salvo poi richiamare l’attenzione della panchina ed essere sostituito da Bisseck.

Inter, infortunio per Pavard

Agli altri infortunati si è aggiunto ieri anche il francese. La distorsione alla caviglia sinistra di Pavard preoccupa, oggi il difensore farà gli esami del caso ma il forfait per Barcellona è scenario più che probabile, con Bisseck in rampa di lancio.

Dopo aver recuperato Dimarco prima e Dumfries poi, l’infermeria dell’Inter sembra affollarsi nuovamente. Al già acciaccato Thuram, che sta faticando per ritrovare la forma per essere a disposizione di Inzaghi in questa ultima parte di stagione, si aggiunge quindi Pavard. Al momento non sono chiare le condizioni del giocatore né l’entità dell’infortunio così come i tempi di recupero.