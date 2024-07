Buongiorno-Napoli, domani le visite mediche | Ma non raggiungerà subito i compagni in ritiro

Buongiorno è atteso a Villa Stuart per e visite mediche col Napoli. Poi partirà per una breve vacanza e solo dopo raggiungerà i compagni a Dimaro.

Alessandro Buongiorno al Napoli è ormai cosa fatto. Il calciatore ormai ex-granata nella giornata di domani si recherà a Roma per effettuare a Villa Stuart le visite mediche per conto del Napoli. Per lui pronto un contratto di 5 anni. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Domani sarà un Buongiorno. Il giorno dell’inizio di una storia nata in inverno con le sembianze di un’idea impraticabile e poi trasformata in affare con pazienza e tenacia dal Ds Manna: Alessandro Buongiorno è pronto a diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti”.

Domani Buongiorno dunque sarà a Roma ma dopo le visite mediche non raggiungerà subito i suoi compagni in ritiro. Per lui, reduce dall’europeo con l’Italia, qualche giorno di vacanza prima di volare in Trentino per unirsi ai suoi nuovi compagni. Conte lo aspetta.