Inter, Buongiorno vicino al Napoli, Hermoso non convince | Si apre la pista Bijol

L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale e ieri Piero Ausilio ha tracciato l’identikit all’evento “United for Meyer”: “Ci siamo già confrontati con il mister, cercheremo un giocatore di piede sinistro che giochi in difesa, i nomi ce li teniamo per noi. Abbiamo due mesi per trovare la soluzione giusta”. L’identikit sembra quello di Buongiorno, ma c’è da superare la concorrenza del Napoli di Conte.

Buongiorno piace, Hermoso è un’occasione: entrambi in orbita Napoli, si sondano le alternativa

Nella giornata di giovedì Ausilio ha approfittato della presenza di Riso in sede per chiedere informazioni sul suo assistito, Buongiorno. Plausibile che il Ds nerazzurro volesse verificare i margini per un inserimento nella trattativa con il Napoli. Poi, però, tutto è rientrato in serata, con il difensore ormai convinto ad accasarsi sotto il Vesuvio. L’Inter, quindi, deve esplorare piste alternative. Hermoso piace, ma non è il preferito di Inzaghi che nutre qualche dubbio sul giocatore. Non è escluso che l’Inter voglia approfondire la ricerca e rimandare quindi l’acquisto del difensore

Nome nuovo per l’Inter, piace Bijol ma occhi puntati anche su Danso

Tra le altre piste c’è senz’altro quella che conduce all’Udinese Jaka Bijol, già seguito da tempo e monitorato pure durante gli Europei disputati con la Slovenia. È uno specialista della difesa a 3, ha l’età giusta (25 anni) e, probabilmente, anche un prezzo sostenibile. Di un anno appena più vecchio, ma altro esperto di retroguardia a 3, l’austriaco Kevin Danso, di proprietà del Lens, è un altro nome sui taccuini di Marotta e Ausilio. Ha un ostacolo, però: la sua valutazione, in linea con quella di Buongiorno, ovvero attorno ai 35 milioni.