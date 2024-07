Inter, dopo l’apertura di Dumfries arriva la conferma di Ausilio | Ora l’olandese può rinnovare

Denzel Dumfries sembra pronto a continuare a giocare nell’Inter. L’esterno olandese, impegnato con la sua Nazionale a Euro 2024, avrebbe infatti deciso di fare dietrofront rispetto ai dubbi degli ultimi tempi e sembra deciso a firmare il rinnovo con i nerazzurri.

Così scrive almeno l’edizione web de La Gazzetta dello Sport. E la situazione a questo punto si è ribaltata, perché era solo lo scorso dicembre dicembre quando il possibile prolungamento sembrava lontano e la cessione inevitabile. Ora le cose sono cambiate e il rinnovo è più vicino.

La volontà di rinnovare Dumfries confermata anche da Ausilio, ora si tratta

Ieri sera, peraltro, il direttore sportivo interista Piero Ausilio ne parlava così: “C’è una verità in quello che ha detto dal ritiro dell’Olanda ovvero che sia noi che lui vogliamo trovare un accordo per un nuovo contratto. Per ora ce l’ha fino al 2025 e l’idea è di allungarlo e migliorarlo in modo che vada bene a entrambe le parti. È un giocatore molto spesso sottovalutato, ma ha sempre dato un grandissimo contributo all’Inter in termini di gol, assist e anche con la disponibilità. Ha sempre accettato tutte le scelte, non dico con il sorriso, ma con la professionalità che lo ha sempre contraddistinto in questi anni dando un contributo importante per vincere lo scudetto”.