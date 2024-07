Inter, Dumfries apre al rinnovo: in settimana possibile incontro con la società

Il destino di Denzel Dumfries sembrava ormai lontano dai nerazzurri. Infatti, l’esterno olandese era ormai sul mercato per evitare un nuovo caso Skriniar dopo aver rifiutato il rinnovo lo scorso inverno.

Inter, Dumfries verso la permanenza

Adesso però le prospettive sembrano cambiate. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’ex PSV sarebbe disposto a prolungare il contratto con l’Inter rendendo felice Simone Inzaghi che ha sempre sperato nella sua permanenza. L’ala destra aveva quasi rotto con il suo entourage nel dicembre dello scorso anno per le cifre richieste per il rinnovo del contratto, e ora l’ex PSV sembra convinto ad accettare i 4 milioni di euro proposti dalla società nerazzurra.