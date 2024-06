Inter-Inzaghi, rinnovo in stallo: il punto della situazione

Dopo il rinnovo di Barella e in attesa dell’annuncio ufficiale di quello di Lautaro, il prossimo contratto da rinnovare per l’Inter è quello di Simone Inzaghi, vincitore del 20esimo scudetto e autore delle due stelle cucite sul petto.

Inter, il rinnovo di Inzaghi

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il rinnovo dell’allenatore piacentino tarda ad arrivare, ma al momento non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, poiché da parte di entrambi ci sarebbe la chiara volontà di continuare a lavorare insieme in vista delle prossime stagioni. Inoltre, stando a quanto riportato da “Rosea”, Inzaghi vorrebbe un contratto biennale fino al 2027, ma l’Inter per adesso non avrebbe intenzione di andare oltre il 2026. Tuttavia, anche sul fronte del nuovo ingaggio c’è divario tra la richiesta dell’allenatore e l’offerta del club. Al momento, quindi, si aspetta di trovare una soluzione che vada bene ad entrambe le parti.